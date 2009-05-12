Аукциона по продаже 25% акций "Полтаваоблэнерго" завтра не будет

Назначенные на завтра, 13 мая, повторные аукционные торги по продаже 25% госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже (УМВБ) не состоятся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

Согласно сообщению, следующие торги по этому пакету будут проведены через неделю.

Как сообщал УНИАН, назначенные на 22, 28 апреля и 5 мая аукционы по продаже 25% госпакета акций ОАО "Полтаваоблэнерго" на Украинской межбанковской валютной бирже также не состоялись из-за отсутствия заявок. Номинальная стоимость 25% пакета акций "Полтаваоблэнерго" составляет 13,8 млн. грн. Стартовая цена госпакета "Полтаваоблэнерго" была установлена на уровне 307,7 млн. грн.

ОАО «Полтаваоблэнерго» занимает монопольное положение на рынке энергоснабжения Полтавской области.

По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, 19% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат кипрской Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% – кипрской Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% – кипрской Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% – кипрской Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акций "Полтаваоблэнерго" принадлежат государству и находятся в управлении НАК

"Энергетическая компания Украины".