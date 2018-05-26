Приватизация облэнерго – скидки обязательны?

Один из видных фигурантов современного бизнес-бомонда в свое время говаривал: в жизни, как в супермаркете – бери что хочешь, но помни, что касса - впереди, потом за все придется заплатить. Тезис абсолютно правильный, возможна лишь одна оговорка – в супермаркетах еще скидки бывают. Преимущественно на залежалый товар. Довольно таки удобная вещь, когда что-то необходимо продать, если конечно продавец готов пойти на уступки. И потенциальные покупатели госсобственности прямо намекают, что и к процессу разгосударствления "скидочные" подходы вполне применимы...

Покупатель и продавец еще не договорились...

И месяца не прошло, как, хоть и с опозданием, стартовала продажа последних госпакетов облэнерго. Первые тенденции и перспективы уже очевидны - продажа не станет легким, быстрым и приятным для всех способом наполнения бюджета. Из 6 запланированных на этот год к продаже блокпакетов облэнерго («Львовоблэнерго» (26,98% УФ, номинальная стоимость 13 млн. 85,468 тыс. грн.), "Одессаоблэнерго» (25% УФ, номинал - 13 млн. 34,3 тыс. грн.), «Полтаваоблэнерго» (25%+1 акция, 13 млн. 810 тыс. грн.), «Прикарпатьеоблэнерго» (25,02%, 6 млн. 482,63 тыс. грн.), «Сумыоблэнерго» (25%+1 акция, 11 млн. 70,34 тыс. грн.), «Черниговоблэнерго» (25%+1 акция) , пока торги объявлялись только по 3 компаниям: "Полтава-", "Прикарпатье-" и "Львовоблэнерго". Первый же назначенный на 22 апреля аукцион по продаже блокпакета "Полтаваоблэнерго" был отменен из-за отсутствия заявок . Аналогичным "беззаявочным" методом был проторпедирован и аукцион по "Прикарпатьеоблэнерго". Результативной оказалась только продажа "Львооблэнерго", но об этом позднее...

Так получилось, что обе стороны – и продавец, и покупатель - в деле по продаже блокирующих пакетов акций «Полтава-» и «Прикарпатьеоблэнерго» видимо пока находятся на пути поиска консенсуса относительно возможной покупки. Несмотря на заверения руководства Фонда госимущества по поводу консультаций с потенциальными клиентами еще до начала продаж , дело пока движется очень вяло. Конечно, с самого начала было ясно, что на ажиотаж вокруг блокирующих пакетов энергораспределяющих компаний вряд ли стоит рассчитывать. Еще с начала этого тысячелетия относительно украинских облэнерго то и дело вспыхивали конфликты между основными акционерами – Григорием Суркисом, группой «Энергетический стандарт» Григоришина и «Приватом». Корпоративная напряженность, небольшое количество оставшихся неприватизированными пакетов должны были гарантировать минимальное число участников данных аукционов. Однако, реальность превзошла даже самые мрачные прогнозы. Анонсируемые уже несколько раз аукционные торги блокирующими пакетами «Полтаваоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго» пока так и не состоялись. Попросту, никто не подает заявки.

СМИ и эксперты одной из причин так и не состоявшихся продаж называли слишком высокую стартовую цену выставляемых госпакетов. Так, стартовая цена 25% госпакета «Полтаваоблэнерго» составляет 307,7 млн. грн., 25,02% «Прикарпатьеоблэнерго» оценили немногим меньше – в 230 млн. грн.

Цена вопроса

В этой связи следует отметить, что стартовая цена блокпакетов облэнерго – это средняя цена сделок по их акциям в ПФТС за последние полгода. Сразу после неудачи первых аукционов в прессе появился ряд комментариев экспертов о том, что установленная стартовая цена приватизируемых госпакетов является несколько необъективной, исходя из текущей ценовой ситуации.

Хотя, все познается в сравнении. Так, по оценке аналитика инвестиционной компании «Драгон Капитал» Дениса Саквы, стартовая цена приватизируемых госпакетов украинских облэнерго ниже, чем цена аналогичных объектов за рубежом, в частности, ниже параметров подобных сделок, проведенных при приватизации в Турции. По его словам, исходя из установленной Фондом госимущества стартовой стоимости, коэффициенты цена/реализованная электроэнергия и цена/потребитель составляют 29,9 долл./МВт/ч и 231 долл. для «Полтаваоблэнерго», 56,7 долл./МВт/ч и 229 долл. для «Прикарпатьеоблэнерго». Аналитик подчеркивает, что эти показатели существенно ниже, чем 75 долл./МВт/ч и 462 долл./потребитель, которые заплатила чешская CEZ за два турецких энергопоставляющих предприятия в прошлом году.

А вот по словам аналитика инвестиционной компании «Проспект Инвестментс» Елены Евдоченко, стартовые цены «Полтава-» и «Прикарпатьеоблэнерго» выглядят несколько необъективными с учетом текущей ситуации, которая сложилась на фондовом рынке Украины, однако являются вполне обоснованными, исходя из объемов реализации электроэнергии данными облэнерго и тарифов, установленных НКРЭ, в том числе и на май.

Что касается фондового рынка, отмечает эксперт, то акции данных предприятий на бирже ПФТС торгуются с огромным спрэдом, соответственно, при таком раскладе сложно объективно определить нынешнюю стоимость данных пакетов. Например, теперешняя стоимость акций «Полтаваоблэнерго» составляет 1,1/4,5 (грн.), а «Прикарпатьеоблэнерго» - 1,05/5 грн.

Конечно, можно сколько угодно дискутировать относительно адекватности или неадекватности установленных стартовых цен на блокпакеты данных облэнерго, однако нельзя забывать, что в сегодняшней ситуации реально заинтересованных, потенциальных покупателей может быть от силы двое, т.е. при наличии каких-то договоренностей, или просто контактов между ними, они могут себе позволить спокойно в сторонке ожидать, пока продавец таки решится на банальную скидку. Как в супермаркете…

У кого первого сдадут нервы?

По оценке экспертов, чтобы заинтересовать покупателей снижение цены на блокпакеты этих двух облэнерго должно составить от 30 % до 2 раз. На что пока Фонд госимущества, очевидно, пойти не готов. Тут следует вспомнить недавнее заявление исполняющего обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрия Парфененко. "Мы сейчас занимаем выжидательную позицию: у кого первого нервы сдадут - у покупателя или продавца", - сказал он. И добавил, что у ФГИ есть «оптимистические настроения, что покупатели посидят-посидят и поймут, что Фонд госимущества не собирается снижать цену, и подадут заявки». В этой связи может показаться, что складывается какая-то патовая ситуация – одни не могут скинуть цену, а другие не хотят по такой цене покупать…

Однако, при ближайшем рассмотрении не все так однозначно. На абсолютно минорном фоне перманентно проваливающихся аукционов по продаже госпакетов этих двух облэнерго как проблеск луча надежды стала удачная продажа блокирующего пакета акций «Львовоблэнерго», покупателем которого выступила одна из компаний группы «Тект». По словам представителей этой компании, данная покупка является портфельной инвестицией и совершена в интересах группы «Тект». Данное утверждение, конечно же, не может не вызвать некие подозрения. Относясь с большим уважением к Вадиму Грибу и его деятельности на посту руководителя данной фондовой компании, все же кажется довольно маловероятным, что «Тект» сам себе прикупил такую «портфельную инвестицию». Думается, что за данной сделкой должны стоять уже неоднократно упоминаемые акционеры облэнерго. И тут возникает абсолютно логичный вопрос – почему на этот раз они все-таки решились на покупку?

Возможно, ответ на данный вопрос может оказаться довольно банальным, и будет состоять из ранее уже неоднократно упоминаемого слова «цена». По словам аналитика инвестиционной компании «Конкорд Капитал» Александра Паращия, цена продажи пакета акций «Львовоблэнерго» оказались более выгодной для инвесторов, чем цена выставлявшихся ранее «Полтаваоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго». По его информации, первоначальная аукционная цена 100% акций ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» составила 923 млн. грн. при объеме продаж 554 млн. грн. в 2008 году. В то же время цена 100% акций «Львовоблэнерго» составила 733 млн. грн. при объеме продаж 1 млрд. 246 млн. грн. в прошлом году.

Еще один плюс для «Львовоблэнерго» - компания была меньше втянута в корпоративные конфликты между «Энергетическим стандартом» и «Приватом», в то время как «Полтава-» и «Прикарпатьеоблэнерго» оказались центрами схваток.

При этом, как отмечают аналитики, данная продажа может пролить свет на то, как в дальнейшем будет развиваться ситуация с приватизацией энергетики. Так, по мнению А.Паращия, по примеру «Львовоблэнерго» могут последовать и другие планируемые продажи облэнерго, в частности, «Чернигов-», «Сумы-» и «Одессаоблэнерго», в то время как инвесторы, скорее всего, предпочтут и дальше «динамить» аукционы уже не раз выставляемых «Полтава-» и «Прикарпатьеоблэнерго».

К тому же, как стало известно совсем недавно, Кабмин решил подтянуть все ресурсы в борьбе за привлечение средств от приватизации облэнерго. Так, правительство внесло в список пакетов, которые подлежат приватизации в этом году, 71% акций «Черкассыоблэнерго». А 71% - это уже твердый контрольный пакет и намного шире будет круг потенциальных участников на этот раз не аукциона, а, скорее всего, приватизационного конкурса с открытым предложением цены. Главное нас ждет впереди…

Максим Боруля (УНИАН)