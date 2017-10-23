Международный банк реконструкции и развития выпустил облигации в гривне

Международный банк реконструкции и развития - структура Всемирного банка - выпустил дисконтные облигации на 200 млн грн сроком обращения два года - до 4 октября 2019 года.

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Как сообщается на сайте Люксембургской фондовой биржи, с учетом цены выпуска облигаций на уровне 83% номинала, банк получил в результате их размещения 166 млн грн, а по истечении срока обращения бумаг инвесторы получат 200 млн грн.

Также сообщается, что организатором выпуска выступил JP Morgan.

Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, предоставляющая финансовую и техническую помощь развивающимся странам. За последние два года Группа Всемирного банка предоставила Украине около 4,7 млрд долл. США в форме бюджетной финансовой помощи, инвестиционных операций и финансирования частного сектора.

Ранее годовые еврооблигации на 10 млн долл. с привязкой выплат к средневзвешенному курсу гривни на межбанковском валютном рынке выпустил крупнейший инвестор в Украине Европейский банк реконструкции и развития.