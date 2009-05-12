Фондовые рынки Европы закрылись спадом на 0,22-0,54%

Фондовые рынки Европы по итогам торгов во вторник, 12 мая, продемонстрировали спад на 0,22-0,54% на фоне низкой активности инвесторов, сообщает агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,22% - до отметки 4425,54 пункта. Германский DAX во вторник понизился на 0,26%, достигнув 4854,11 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов упал на 0,54% - до 3231,10 пункта.

По мнению аналитиков агентства, низкая активность инвесторов в ходе торгов во вторник объясняется отсутствием важных новостей о состоянии экономики, а также желанием закрепить прибыль прошлой недели. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации).