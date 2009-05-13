Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно

Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, 12 мая, продемонстрировали разнонаправленную динамику, сообщает РИА Новости..

Индекс Dow Jones вырос на фоне скупки инвесторами оборонительных акций компаний, в частности Pfizer, в то время как акции энергетических компаний пошли вверх в связи с рекордным за последние шесть месяцев ростом цены на нефть.

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 50,34 пункта (0,6%), достигнув 8469,11 пункта.

S&P 500 во вторник упал на 0,89 пункта (0,1%) - до 908,35 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 15,32 пункта (0,88%), достигнув 1715,92 пункта.