Фондовые индексы США закрылись разнонаправленно
08:07, 13 мая 2009Фондовый рынок
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Dow Jones вырос, S&P 500 и NASDAQ упали
Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, 12 мая, продемонстрировали разнонаправленную динамику, сообщает РИА Новости..
Индекс Dow Jones вырос на фоне скупки инвесторами оборонительных акций компаний, в частности Pfizer, в то время как акции энергетических компаний пошли вверх в связи с рекордным за последние шесть месяцев ростом цены на нефть.
К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 50,34 пункта (0,6%), достигнув 8469,11 пункта.
S&P 500 во вторник упал на 0,89 пункта (0,1%) - до 908,35 пункта.
Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 15,32 пункта (0,88%), достигнув 1715,92 пункта.
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