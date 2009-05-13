Рынки акций Европы снизились

Европейские рынки акций закрылись небольшим снижением во вторник после переменчивых торгов, во время которых слабость финансовых и горнорудных акций перевесила позитивное движение фармацевтических и энергетических бумаг, сообщает Рейтер..

Панъевропейский индекс "голубых" фишек FTSEurofirst 300 снизился к концу сессии на 0,23 процента до 852,62 пункта. Однако сейчас он более чем на 30 процентов превышает рекордный минимум, достигнутый 9 марта.

Акции финансовых компаний оказались в ряду самых неуспешных. Котировки Barclays снизились на 6,5 процента, Lloyds - на 10,3 процента, Royal Bank of Scotland потерял 5,6 процента, а UBS - 7,3 процента.

Аналитики считают, что некоторые инвесторы зафиксировали прибыль после недавнего роста. Банковский индекс DJ Stoxx, на прошлой неделе достигший шестимесячного максимума, вырос в два раза по сравнению с показателем начала марта.

"Рынки кажутся немного перекупленными. Они сделали такое резкое движение за такое короткое время, что им необходим период консолидации, - сказал Майк Ленхофф из Brewin Dolphin. - Но в некотором смысле рынок не хочет консолидации. Основополагающий настрой кажется очень сильным".

Бумаги энергетических компаний последовали за стоимостью нефти, которая выросла на 0,3 процента. Акции BP, Royal Dutch Shell, Tullow Oil, Repsol, Total и StatoilHydro прибавили 0,7-2,4 процента.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,22 процента, немецкий DAX - на 0,26 процента, французский CAC 40 - на 0,54 процента.