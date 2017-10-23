ФГИ разрешил нерезидентам арендовать госимущество

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) разрешил нерезидентам участвовать в аренде объектов государственного имущества и упростил процедуру подачи ими документов для аренды.

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Как сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель главы ФГИУ Дмитрий Парфененко, соответствующий приказ Фонда зарегистрировало Министерство юстиций Украины, и после официальной публикации он вступит в силу.

"Министерство юстиции Украины зарегистрировало приказ ФГИУ от 18 сентября 2017 года, который фактически дает право нерезидентам участвовать в аренде украинских государственных объектов. В ближайшее время, после публикации в Официальном вестнике, приказ вступит в силу", - написал Парфененко.

Он также добавил, что сейчас в каталоге госимущества, которое может быть арендовано, около 6 тысяч объектов.

"Также работаем с органами управления, чтобы активнее пополняли каталог имущества, которое может быть арендовано. На сегодня в нем 5988 объектов, - написал он. - Фонд в свою очередь активизирует работу по популяризации объектов аренды".

Как сообщал УНИАН, поступления в государственный бюджет от аренды госсобственности в 2016 году составили 1,02 миллиарда гривень, что на 16% меньше, чем в 2015 году. В 2017 году Фонд госимущества ожидает получить от аренды госсобственности более 1 миллиарда гривень.