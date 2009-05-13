Две компании изъявили желание купить госпакет "Черниговоблэнерго"

На аукционные торги по продаже 25% государственного пакета акций ОАО "Черниговоблэнерго" на Киевской международной фондовой бирже, назначенные на 14 мая, подано две заявки.

Об этом УНИАН сообщили в Фонде государственного имущества Украины.

По информации Фонда, стартовая цена госпакета ОАО "Черниговоблэнерго" составила 119 млн. 19 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, приказом от 27 февраля №310 Фонд госимущества возобновил продажу 25% акций ОАО "Черниговоблэнерго" и блокирующих пакетов еще пяти облэнерго.

Справка УНИАН. ОАО "Черниговоблэнерго" является монополистом в обслуживании потребителей электроэнергии в Черниговской области.

Уставный фонд компании составляет 29,8 млн. грн., номинал акции - 0,25 грн.

25%+1 акция ОАО "Черниговоблэнерго" переданы в уставный фонд НАК «Энергетическая компания Украины». По данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка, крупнейшими негосударственными акционерами «Черниговоблэнерго» являются компании Larva Investments Limited (Кипр), которой принадлежит 20,005% акций, Lex Perfecta Limited (Кипр) – 15,064%, а также Margaroza Commercial Limited (Кипр) – 10,042%.