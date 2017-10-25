Фонд госимущества назвал сроки продажи Днепровской и Херсонской ТЭЦ

Фонд государственного имущества Украины планирует до конца текущего года продать 99,9% акций "Днепровской ТЭЦ" и 99,8% акций "Херсонской ТЭЦ", продажа 68% акций "Запорожского алюминиевого комбината" запланирована на начало 2018 года, сообщил на своей странице в Facebook исполняющий обязанности главы ФГИУ Виталий Трубаров.

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"Фонд государственного имущества Украины до конца 2017 года выставит на продажу Днепровскую и Херсонскую ТЭЦ, волынское предприятие "Оснастка". Продажа "Запорожского алюминиевого комбината" запланирована на первые месяцы 2018 года", - написал Трубаров.

Он сообщил, что по Днепровской теплоэлектроцентрали правительственный комитет уже утвердил условия продажи. "Определенная начальная стоимость пакета акций - более 102 миллионов гривень. Фактически на конец ноября - начало декабря мы выходим на сбор заявок от инвесторов", - написал он.

Трубаров также отметил, что стоимость пакета акций (99,8%) "Херсонской ТЭЦ" составляет 75,7 миллиона гривень.

По словам главы ФГИУ, за 20,4 миллиона гривень на продажу будет выставлен контрольный пакет акций (50,007%) госпредприятия "Оснастка".

Как сообщал УНИАН, госбюджетом на 2017 год предусматриваются поступления от приватизации на уровне 17,1 миллиарда гривень.

Фонд госимущества ожидает, что поступления от приватизации в госбюджет Украины в 2018 году составят 22 миллиарда гривень.

В 2018 году фонд планирует продать Одесский припортовый завод (ОПЗ), "Центрэнерго", "Турбоатом", 6 энергетических компаний, "Аграрный фонд", "Государственную продовольственно-зерновую корпорацию Украины" (ГПЗКУ) и ряд объектов малой приватизации.

Согласно меморандуму о сотрудничестве с Международным валютным фондом, Украина должна была принять все необходимые меры для привлечения авторитетных международных инвесторов и приватизировать Одесский припортовый завод в первом полугодии 2017 года. Кроме того, правительство планировало инициировать приватизацию "Турбоатома", "Центрэнерго" и "Укрспирта" до конца сентября 2017 года. Правительство Украины, тем не менее, отложило масштабную приватизацию до принятия Верховной Радой нового закона о приватизации.