Спекулятивный капитал заново откроет украинский фондовый рынок

Отмена Национальным банком Украины (НБУ) ограничений на валютные операции при продаже фондовых инструментов устраняет одно из весомых препятствий для притока портфельных инвестиций.

Такое мнение высказал инвестиционный управляющий КУА «Бонум Груп» Аудрюс МИЦЮКЯВИЧЮС.

По его словам, «спекулятивный капитал с введением беспрепятственного входа-выхода фактически заново откроет украинский рынок. Благодаря «мобильным деньгам» объемы торгов увеличатся, количество технических сделок уменьшится. И, самое главное, окрепший от инвестиционных вливаний фондовый рынок сможет наконец-то реально влиять на экономику страны».

Как сообщил А.МИЦЮКЯВИЧЮС, постановление НБУ №265 от 30 апреля 2009 г. об изменениях в положении о порядке и условиях торговли иностранной валютой вызвало позитивную реакцию у подавляющего большинства инвесторов-нерезидентов, в том числе и у наших прибалтийских партнеров. Теперь зарубежному капиталу, чтобы вывести деньги из страны, не обязателен 5-дневный тайм-аут для конвертации гривни, заработанной на операциях с высоколиквидными украинскими бумагами. Большинство западных фондов, нацеленных на получение краткосрочных прибылей, рассматривали такую задержку как серьезный конкурентный недостаток Украины.

Представитель КУА «Бонум Груп» отметил, что большую часть вложений на рынках всех развивающихся стран составляют спекулятивные инвестиции. Для столь «мобильного» капитала потенциал роста является не основным показателем привлекательности работы на рынке (спекулянты зарабатывают как на повышении, так и на понижении стоимости бумаг). Гораздо большую роль для них играет отсутствие административной зарегулированности рынка и безопасности вложений, которая понимается как возможность вернуть вложенные средства как можно скорее. Более того, для хедж-фондов, часто получающих прибыль только от сиюминутной динамики цен, любой вынужденный временный интервал (не говоря уже о 5 днях задержки) нивелирует саму суть их деятельности.

По словам А.МИЦЮКЯВИЧЮСА, «для нерезидентов гривня является лишь обязательным каналом «перехода» в украинские ценные бумаги. Все остальные операции, включая фиксацию прибыли, проводятся инвесторами в своих национальных либо в мировых денежных единицах (доллар США, евро). Зимой 2008-09гг. необходимость «сидеть» в нестабильной украинской валюте стала одной из ключевых причин нежелания иностранцев приобретать украинские бумаги, что сразу же сказалось на оборотах рынка».

Представитель КУА «Бонум Груп» считает полностью оправданной логику постановления НБУ относительно послаблений только к бумагам 1-го уровня листинга. Именно эти акции и

облигации 13-ти эмитентов, в первую очередь, служат объектом реальных инвестиций, а не фиктивных «перегонов» денег. Важным моментом также является нераспространие новых норм на внебиржевые операции. Эта норма практически в полном объеме переносит торги по «голубым фишкам» на организованные площадки, столь привычные для работы нерезидентов.

По мнению А.МИЦЮКЯВИЧЮСА, «нововведения НБУ, с виду принимаемые лишь в угоду спекулянтам под нажимом Международного валютного фонда, способны значительно оживить состояние дел на украинском рынке. Портфельные инвестиции составляют более 2/3 финансовых потоков на любой бирже мира, поэтому усиление их присутствия на отечественном рынке можно рассматривать как в целом позитивное явление. В конце-концов, пусть лучше рынок живет на спекулятивных ресурсах, чем медленно умирает от недостатка ликвидности у 2-3 стратегических инвесторов».