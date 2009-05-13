О развороте рынка акций говорить пока рано

Говорить о глобальном развороте украинского рынка акций пока преждевременно, считает брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, «закрытие сегодняшней сессии прошло при достаточно осторожной позиции ключевых (стратегических) инвесторов. Активная распродажа активов не нашла своего продолжения. Торговцы перестали спешно избавляться от бумаг по бросовым ценам и стали проводить некоторые точечные аккуратные покупки. Будем надеяться, что позитивное завершение американской сессии, где наметились технические предпосылки к росту, поддержит наш рынок и поспособствуют его дальнейшему движению в «зеленой зоне».

Как отметил брокер, утро среды на украинском рынке акций не предвещало коррекции, хотя технического снижения на площадках игроки ожидали уже несколько сессий. Внешний новостной фон способствовал покупкам – европейские рынки открылись на позитивной ноте. Рынки ПФТС и Украинская биржа открылись в положительной зоне: котировки стремительно пошли вверх, индексы за первый час торгов достигали 8,5% и росли вплоть до середины дня. Однако днем котировки большинства ликвидных эмитентов стали спускаться к «красной зоне».

По информации Е.ПШЕНИЧКИНА, «многие торговцы и спекулянты сегодня ждали коррекцию украинского фондового рынка. К тому же, весь макро- и микроэкономический новостной фон способствовал ей: снижение Moody`s суверенного рейтинга Украины и, вслед за этим, снижение рейтингов 19 банков, отрицательные результаты металлургов и коксохимиков за 4 месяца текущего года. Но сегодня, когда она пришла, они ее испугались. Нисходящее движение было похоже на всеобщую панику: от сегодняшних максимумов рынок проседал на 20-30%».

Брокер сообщил, что активность на отечественных биржах сегодня просто зашкаливала. По количеству сделок на организованном рынке акций сегодня были установлены исторические максимумы: на ПФТС зафиксировано 489 сделок, на УБ – 506 сделок. Усилению продаж на нашем рынке способствовала публикация макроэкономической статистики из США по розничным продажам в апреле, которые в очередной раз снизились, тогда как инвесторы рассчитывали на то, что изменений не будет.

Как отметил Е.ПШЕНИЧКИН, по итогам дня индекс Украинской биржи просел на 9,44% (закрепившись при этом на уровне в 1000 пунктов), индекс ПФТС, «благодаря весьма специфической методике расчета», продемонстрировал незначительный рост в 0,81%. Объем на рынке ПФТС составил 30 млн. грн., на УБ – 10 млн. грн.