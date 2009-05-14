Регуляторы США берут под контроль рынок деривативов, спровоцировавший глобальный финансовый кризис, говорится в пресс-релизе американского Минфина по итогам пресс-конференции в Вашингтоне, сообщает РИА Новости..

"Главным элементом реформы станет установление правил регулирования OTC-деривативов, которые в настоящее время, в основном, исключены или не подпадают под регулирование", - говорится в пресс-релизе Минфина.

Под OTC (over-the-counter) деривативами имеется в виду рынок рискованных ценных бумаг, которые не котируются на обычных фондовых биржах в силу строгости правил котирования, а торгуются на созданных специальных биржах, либо напрямую без посредников.

Глобальный рынок деривативов оценивается в 450 триллионов долларов.

В США обвал жилищного рынка вызвал цепную реакцию на непрозрачном ипотечном рынке, в результате чего рухнули или оказались у черты банкротства финансовые гиганты США.

Минфин намерен вместе с Конгрессом разработать законодательство, которое сделает финансовый рынок более прозрачным и подотчетным. США также рассчитывают, что инициатива Вашингтона будет поддержана и в других странах, где система финансового контроля недостаточно жесткая.