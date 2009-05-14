Биржевые индексы США закрылись спадом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 13 мая, продемонстрировали резкое падение в пределах 2,18-3,01% на фоне неутешительных данных о снижении розничных продаж в США, что вновь вызвало волнения инвесторов по поводу будущего национальной экономики, сообщает РИА Новости..

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 184,22 пункта (2,18%), достигнув 8284,89 пункта. S&P 500 в среду упал на 24,43 пункта (2,69%) - до 883,92 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов потерял 51,73 пункта (3,01%), достигнув 1664,19 пункта.