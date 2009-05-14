Минфин выходит на рынок облигаций внутреннего госзайма

Министерство финансов Украины обнародовало график размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в мае-июле 2009 года.

Как сообщила сегодня УНИАН пресс-служба ведомства, Минфин планирует каждый понедельник проводить заимствования на аукционах, где будут предлагаться для размещения краткосрочные и среднесрочные ОВГЗ.

При этом размещение бумаг будет происходить в один этап, без права коррекции поданых на них заявок и без объявления Министерством финансов предварительных условий размещения.

Так, на третий понедельник мая Минфин планирует размещение облигаций сроком на 6 и 9 месяцев, и на 2 года, в четвертый понедельник мая – на 3 и 12 месяцев, а также на 3 года.

В первый и четвертый понедельники июня запланировано размещение бумаг сроком на 6 и 9 месяцев, и на 2 года, в третий понедельник – на 3 и 12 месяцев, и на 3 года.

В первый и третий понедельники июля будут предложены бумаги с сроком обращения 3 и 12 месяцев, и 3 года; во второй и четвертый – сроком на 6 и 9 месяцев, и 2 года.