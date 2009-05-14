Минфин выплатил 23,625 млн. долларов по еврооблигациям

Министерство финансов Украины осуществило очередную выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа 2007 года. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно сообщению, общая сумма выплат составила 23, 625 млн. долл.

Как сообщалось, в ноябре 2007 года Украина осуществила эмиссию еврооблигаций на общую сумму 700 млн. долл. с погашением в 2017 году. Заимствования осуществлялись по ставке 6,75% годовых. Менеджерами выпуска выступили Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, UBS.