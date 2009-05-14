В договор купли-продажи «Криворожстали» внесены изменения

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) и ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» согласовали изменения к договору купли-продажи госпакета ОАО «Криворожсталь» в части выполнения инвестобязательств.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время пресс-конференции в Фонде госимущества исполняющий обязанности председателя Фонда госимущества Дмитрий ПАРФЕНЕНКО и генеральный директор ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» Жан ЖУЕ подписали новую редакцию договора купли-продажи ОАО «Криворожсталь».

Данная редакция предусматривает изменение срока выполнения некоторых инвестобязательств, взятых на себя покупателем – компанией «Арселор Миттал». По словам Ж.ЖУЕ, в частности, предусматривается уменьшение инвестиций, касающихся программы увеличения производственных мощностей, технического переоснащения и модернизации предприятия.

В то же время он отметил, что компания будет продолжать делать инвестиции, которые дают быстрый возврат. В частности, будет продолжена модернизация энергоресурсов.

В то же время, как сообщил Д.ПАРФЕНЕНКО, собственник предприятия согласился в полном объеме обеспечить выполнение всего блока социальных обязательств, предусмотренных договором, включая сохранение штатной численности, своевременную выплату заработной платы. Кроме того, в соответствии с совместным решением трудового коллектива и собственника, срок действия социальных обязательств продлен до 2011 года включительно. (Ранее предусматривалось, что он окончится в 2010 году. - УНИАН)

И. о. председателя ФГИУ также отметил, что сроки выполнения некоторых инвестобязательств будут отложены на время действия форс-мажорных обстоятельств, которые предусмотрены договором купли-продажи. По словам Д.ПАРФЕНЕНКО, Фонд госимущества планирует привлечь ДП «Укрзовнишэкспертиза» для определения срока действия форс-мажорных обстоятельств.

Справка УНИАН. Компания Mittal Steel Germany GmbH (Германия) в конце октября 2005 года приобрела 93,02% пакета акций ОАО КГМК «Криворожсталь». 28 октября 2005 г. Фонд госимущества Украины и Mittal Steel Germany GMBH подписали договор купли-продажи, которым предусмотрена большая социально-экологическая программа.

В 2006 г. компания Mittal Steel сообщила о слиянии с компанией Arcelor. Сегодня ArcelorMittal является мировым лидером металлургической отрасли, работает в более 60 странах мира. Корпорация зарегистрирована в 2007 году

«Арселор Миттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем металлопродукции в Украине. Специализируется на производстве стали, готового проката, чугуна, агломерата и других видов металлургической продукции.

До 90% продукции комбинат поставляет на экспорт.