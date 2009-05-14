Игрокам рынка акций пока лучше воздержаться от активности

В существующей ситуации неопределенности на рынке акций оптимальное решение для инвесторов - воздержаться от активных действий и понаблюдать за рынком со стороны, внимательно отслеживая любое изменение внешней конъюнктуры.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, украинский фондовый рынок корректируется, следуя в русле тенденций мировых фондовых бирж. После крайне негативной сессии накануне площадки ПФТС и УБ не смогли быстро восстановиться и продолжили снижаться на торгах в четверг, 14 мая, отметил брокер.

Как сообщил Е.ПШЕНИЧКИН, сегодня сразу же на открытии торгов акции большинства украинских компаний ушли в минус. По его словам, рынки открылись вниз на 1,5-2%, однако затем это снижение было «закрыто». В целом же в первой половине дня наблюдалась высокая волатильность торгов, а во второй инвесторы немного успокоились и попытались нащупать уровни поддержки, отметил брокер. Так, по его информации, лидер торгов за последний месяц, Енакиевский метзавод, сегодня встретил очень сильный уровень поддержки в 100 грн., «Азовсталь» – в 1,2 грн., «Мотор Сич» – в 500 грн. При этом активность существенно снизилась, инвесторы не стремились продолжать фиксировать прибыли и присматривались к покупке, добавил Е.ПШЕНИЧКИН.

Как отметил брокер, индексы ведущих украинских бирж сегодня продемонстрировали разнонаправленные значения, диаметрально противоположные значениям накануне (вчера ПФТС закрылся ростом, а Украинской Биржи – снижением). По итогам дня индекс УБ поднялся на 2,08%, а индекс ПФТС, перекрывая вчерашний умеренный рост количественной величины на фоне качественного снижения рынка, продемонстрировал существенное снижение в 6,13%, укрепляясь на уровне в 400 пунктов, сказал Е.ПШЕНИЧКИН. Он добавил, что объем торгов на рынке ПФТС сегодня составил 10 млн. грн., на УБ – 7 млн. грн.