Fitch подтвердило рейтинг Украины на уровне "В-"

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "В-" со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

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"Рейтинги Украины отражают слабую внешнюю ликвидность, высокую государственную долговую нагрузку и структурные недостатки, на фоне слабого банковского сектора, институциональных ограничений и геополитических и политических рисков", - говорится в релизе.

"Стабильный" прогноз отражает оценку Fitch, по которой риски роста и снижения рейтинга в настоящее время сбалансированы, добавляют в агентстве.

Как сообщал УНИАН, в августе международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Moody's), которое входит в тройку крупнейших агентств мира, повысило кредитный рейтинг Украины до уровня Caa2 и впервые за продолжительное время выдало позитивный прогноз для нашего государства.