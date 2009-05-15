Фондовые индексы США выросли

Американские биржевые индексы по итогам торгов в четверг, 14 мая, продемонстрировали незначительный рост в пределах 0,56-1,50% после резкого падения накануне, сообщает РИА Новости..

К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 46,43 пункта (0,56%), достигнув 8331,32 пункта.

S&P 500 в четверг вырос на 9,15 пункта (1,04%) - до 893,07 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов набрал 25,02 пункта (1,50%), достигнув 1689,21 пункта.

DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.