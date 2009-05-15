Японский фондовый рынок закрылся повышением индексов

Торговая сессия на японском рынке акций в пятницу, 15 мая, закрылась повышением ведущих биржевых индикаторов. По итогам торгов Nikkei прибавил 1,9% - до 9265,02 пункта. Индекс широкого рынка Topix поднялся на 2,2% - до 881,65 пункта.

В центре внимания инвесторов сегодня оказались корпоративные новости. Так, производитель электроники и популярных игровых консолей Sony Corp сообщил о том, что в рамках реструктуризации закроет еще несколько заводов и надеется на то, что эти меры позволят компании добиться меньших убытков, чем прогнозируют аналитики.

Еще одной хорошей новостью стало для участников торгов сообщение о том, что лондонская межбанковская ставка (ЛИБОР, сокр. LIBOR) сократилась на три базисных пункта – до самой низкой отметки с 19 марта. Это прибавило привлекательности акциям финансовых компаний, передает k2kapital.