КУА «КИНТО» создала инвестфонд «КИНТО-Эквити»

КУА «КИНТО» создала открытый инвестиционный фонд «КИНТО-Эквити» http://www.ataka.kinto.com/ua/page/main/ , ориентированный на наиболее ликвидные украинские предприятия металлургической, энергетической, машиностроительной отраслей, и на компании других промышленных секторов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, инвестиционная стратегия нового фонда носит характер активного инвестиционного менеджмента.

«Наша задача – аккумулировать имеющиеся возможности. Кризис – это также новые перспективы. Главное – уметь их увидеть. На кризисном бекграунде мы планируем создать уникальный портфель акций для открытого фонда с потенциалом роста в 5-10 раз», - цитирует пресс-служба компании президента КУА «КИНТО» Сергея ОКСАНИЧА.

По данным пресс-службы, в структуре активов инвестиционного фонда предусмотрено от 50% до 90% акций украинских компаний и не менее 10% банковских депозитов. Совокупные риски портфеля будут ограничиваться широкой диверсификацией как по отраслям, так и по эмитентам (разрешается инвестировать не более 5% стоимости общих активов фонда в ценные бумаги одного юридического лица. - УНИАН).

По мнению руководства компании-основателя, популярность таких акций на фондовом рынке предоставит фонду возможность оперативно управлять инвестиционным портфелем, реализуя потенциал роста курсовой стоимости в более краткосрочной перспективе.

Как объяснили в пресс-службе, фонд «КИНТО-Эквити» является бессрочным - инвестор сам решает момент приобретения или продажи инвестиционных сертификатов и самостоятельно определяет период, в течение которого его деньги будут работать в фонде.

При этом в новом инвестиционном фонде рассчитывают, что активы будут покупаться преимущественно на длительный период. В частности, с этой целью компания планирует осуществлять постоянный мониторинг состояния портфеля и проводить трансакции, в результате которых средства от продажи ценных бумаг, исчерпавших свой потенциал, будут переводиться в другие перспективные объекты.

«Работа фонда будет основываться на принципах ликвидности, доступности и динамичности. Ликвидность фонда гарантируется законодательством – инвестиционные сертификаты фонда можно предъявить к выкупу в любой рабочий день. «Барьер» вхождения в фонд сегодня доступен широким слоям населения. Поскольку основным активом фонда являются акции, то стоимость инвестиционных сертификатов может быстро изменяться. Создавая этот фонд, компания не обещает «золотые горы», но рассчитывает на инвесторов, которые видят серьезные доходы через 3-5 лет», - добавляют в пресс-службе.

Справка УНИАН. КУА «КИНТО» работает на рынке совместного инвестирования (инвестиционных и пенсионных фондов) с 1992 года. Компания осуществляет управление активами открытого паевого инвестиционного фонда «Классический», интервальных паевых инвестиционных фондов «Достаток» и «Народный», закрытых корпоративных инвестиционных фондов «Синергия-3», «Синергия-4», «Синергия-5», «Синергия-7» «Синергия Бонд», «Синергия Риал Истейт» и «КИНТО Капитал», также - негосударственных пенсионных фондов «Социальный стандарт», «Гарант-Пенсия», «Династия», «Ивано-Франковск».

КУА «КИНТО» - инициатор создания и соучредитель Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса и Первой фондовой торговой системы.