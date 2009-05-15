Эксперт: права миноритариев Ferrexpo могут ущемить

Права миноритарных акционеров компании Ferrexpo, возможно, могут быть ущемлены в связи с планами мажоритарных акционеров компании по выкупу акций и проведению дополнительной эмиссии.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН руководитель экономических программ Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО.

По его словам, на 19 мая этого года запланировано общее собрание акционеров Ferrexpo, в повестку дня которого включены вопросы о выкупе акций и проведении допэмиссии. По информации В.БУТКО, всего планируется выкупить до 10% акций компании, при этом не исключено, что они могут быть приобретены в том числе и у аффилированных стратегическому собственнику структур. Таким образом, по его словам, данная покупка будет совершена в интересах мажоритарного инвестора компании за счет самой Ferrexpo, в которой доля миноритарных акционеров составляет 49%.

По мнению В.БУТКО, в связи с этим миноритарные акционеры компании могут оказаться в невыигрышной ситуации, так как за их счет может произойти выкуп акций у компании им не принадлежащей.

В.БУТКО также не исключил возможности ущемления прав миноритариев в случае принятия собранием акционеров решения о проведении допэмиссии. По его информации, уставный фонд планируется увеличить на 27-28%, при этом реализация будет проходить по цене 10 пенсов за одну акцию, в то время как их рыночная цена сегодня составляет 1,3 фунта.

Справка УНИАН. Компания Ferrexpo (Швейцария) занимается производством и экспортом железорудных окатышей. Компании принадлежит более 85% акций одного из крупнейших производителей окатышей в Украине – Полтавского горно-обогатительного комбината.

Акции Ferrexpo plc котируется на Лондонской фондовой бирже. Собственником 51% Ferrexpo является украинский бизнесмен Константин ЖЕВАГО.