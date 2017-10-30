Fitch подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

Как отмечается в сообщении на сайте агентства, рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне "B-", краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте – на уровне "B".

Как сообщал УНИАН, в середине ноября 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный рейтинг Украины до «B-» с «CCC», одновременно присвоив рейтинг «В» украинским евробондам.

Повышению рейтинга Украины способствовали снижение финансового давления, рост объема золотовалютных резервов, а также возобновление сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом и получение третьего кредитного транша в объеме 1 млрд долл.

Вслед за суверенным были повышены рейтинги Киева и Харькова.

2 октября 2017 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Харькова и Киева в иностранной и национальной валюте на уровне «B-».