Fitch подтвердило рейтинги Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом
Рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне "B-".
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») Украины в иностранной и национальной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.
Как отмечается в сообщении на сайте агентства, рейтинг долгосрочных выпусков приоритетных необеспеченных облигаций Украины в иностранной и национальной валюте подтвержден на уровне "B-", краткосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной валюте – на уровне "B".
Как сообщал УНИАН, в середине ноября 2016 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило суверенный рейтинг Украины до «B-» с «CCC», одновременно присвоив рейтинг «В» украинским евробондам.
Повышению рейтинга Украины способствовали снижение финансового давления, рост объема золотовалютных резервов, а также возобновление сотрудничества с ключевым кредитором – Международным валютным фондом и получение третьего кредитного транша в объеме 1 млрд долл.
Вслед за суверенным были повышены рейтинги Киева и Харькова.
2 октября 2017 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Харькова и Киева в иностранной и национальной валюте на уровне «B-».