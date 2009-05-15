Завод дереворежущего инструмента "Мотор" могут вернуть в госсобственность

Фонд государственного имущества Украины начал процесс возвращения в государственную собственность 77,2% пакета акций ОАО "Завод дереворежущего инструмента "Мотор" им. Петровского".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

По информации пресс-службы, Фонд госимущества обратился в Хозяйственный суд Винницкой области с иском к теперешнему собственнику предприятия - ООО «Промышленно-инновационная компания» о расторжении договора купли-продажи, а также взыскании штрафа в размере 1 млн. 458 тыс. грн. и пени в размере 260 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, ООО «Промышленно-инновационная компания» в сентябре 2007 года приобрела на приватизационном конкурсе 77,2% пакет акций ОАО "Завод дереворежущего инструмента "Мотор" им. Петровского" за 9 млн. 56 тыс. грн.

Стартовая цена пакета составляла 9 млн. 56 тыс. грн. Всего в конкурсе приняло участие две компании.

Справка УНИАН. ОАО "Завод дереворежущего инструмента "Мотор" им. Петровского" в 2006 г. сократило реализацию продукцию до 1,361 млн. грн. с 1,517 млн. грн в 2005 году. Стоимость активов завода оценивается в 17 млн. грн. В отношении предприятия начато дело о банкротстве.