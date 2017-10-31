Минфин одолжил на внутреннем рынке более миллиарда гривень

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 1,143 млрд грн.

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Как сообщается на сайте министерства, в том числе 519,3 млн грн привлечено в результате продажи гривневых облигаций сроком обращения 1 год со средневзвешенной доходностью 14,65% годовых, 266,994 млн грн - облигаций сроком 2 года с доходностью 14,85% годовых, 365,554 млн грн - облигаций сроком 3 года с доходностью 14,88% годовых.

Справка УНИАН. По состоянию на 24 октября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 695,789 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 млрд грн, или 55% их общего объема.

Национальный банк и Министерство финансов 9 октября завершили репрофайлинг ОВГЗ в собственности НБУ, заменив облигации номиналом 219,6 млрд грн на более долгосрочные гривневые бумаги с привязкой доходности к инфляции и с фиксированными ставками доходности.