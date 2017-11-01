Японский индекс Nikkei обновил максимум за 21 год

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) уверенно растут в среду, при этом японский Nikkei обновил максимальное значение за 21 год на фоне высоких финансовых показателей японской компании Sony, свидетельствуют данные торгов.

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Утром японский Nikkei 225 повышался на 1,38% - до 22317,86 пункта, это новое максимальное значение индекса с 1996 года. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,18% - до 3399,36 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - рос на 0,33%, до 2008,9 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднимался на 0,53% - до 28395,64 пункта, корейский KOSPI поднимался на 1,15% - до 2552,27 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,53% - до 5940,1 пункта, сообщает Прайм.

С большим оптимизмом инвесторы восприняли сообщения от корпорации Sony, которая по итогам второго квартала 2017-2018 финансового года (завершился 30 сентября) в годовом выражении увеличила чистую прибыль в 27 раз - до 130,85 миллиарда иен (1,15 миллиарда долларов) против 4,842 миллиарда иен (42,6 миллиона долларов) годом ранее. Квартальная выручка Sony выросла на 22% - до 2,062 триллиона иен (18,1 миллиарда долларов). Аналитики ожидали значения чистой прибыли за квартал на уровне 83,5 миллиарда иен (734,5 миллиона долларов), а выручки - 1,9 триллиона иен (16,7 миллиарда долларов). На этом фоне акции компании на бирже растут в среднем на 10% в среду утром.

Также участники торгов оценивают свежие макроэкономические данные из Южной Кореи, согласно которым объем экспорта в стране в октябре вырос на 7,1% в годовом выражении, хотя эксперты ждали роста на 10,1%. Импорт также показал рост меньше, чем ожидали аналитики - на 7,4% против ожидаемых 11,6%. Таким образом, профицит торгового баланса в стране в минувшем месяце составил 7,33 миллиарда долларов против 13,46 миллиарда долларов в сентябре. При этом аналитики ждали значения показателя на отметке в 8 миллиардов долларов.