Fitch повысило рейтинги "ПриватБанка"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "ПриватБанка" до «B-» с «RD» и рейтинг жизнеспособности до "b-" с "f" со стабильным прогнозом, говорится в сообщении агентства.

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Согласно сообщению, национальный долгосрочный рейтинг банка повышен до «AA- (ukr)» с «BB (ukr)».

Как сообщал УНИАН, в январе агентство понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента "ПриватБанку" в иностранной валюте с уровня «CCC» до «RD» (ограниченный дефолт) и исключило рейтинг из списка Rating Watch «Развивающийся».

Национализированный в декабре 2016 года «ПриватБанк» в январе-сентябре 2017 года получил 1,6 млрд грн убытка против прибыли в 592 млн грн за аналогичный период 2016 года.