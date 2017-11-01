Приватизация не приведет к захвату госактивов олигархами - Гройсман

Приватизация в Украине не приведет к монополизации государственных активов олигархами, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в интервью, опубликованном на сайте аналитической организации Atlantic Council.

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"У нас нет места монополиям в широком смысле. Демонополизация в наших планах", - сказал премьер, отвечая на вопрос, не приведет ли приватизация к монополизации госактивов олигархами.

По словам премьера, принятие нового закона о приватизации позволит эффективно продать госактивы.

"В нашем законопроекте (о приватизации - УНИАН) мы говорим как об иностранных предложениях, так и о местных, прозрачности и соответствующих приватизационных контрактах, которые будут в юрисдикции Лондонского арбитража", - подчеркнул Гройсман.

Кроме того, глава правительства отметил, что рассчитывает на запуск в Украине антикоррупционного суда в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Гройсман рассчитывает, что до конца 2017 года парламент примет новый закон о приватизации.

В начале октября Комитет Верховной Рады по вопросам экономической политики одобрил доработанный после заседания Национального совета реформ законопроект о приватизации, который, в отличие от первоначальной версии, не содержит нормы об исключительной юрисдикции международного арбитража в рассмотрении вопросов, связанных с приватизацией.

Правительство рассчитывает запустить масштабную приватизацию после принятия нового закона.