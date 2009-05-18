Утренние торги на Токийской бирже завершилась обвалом котировок

Утренняя сессия торгов на Токийской бирже завершилась обвалом котировок в связи с падением курса доллара к иене в конце прошлой недели на торгах в США и информацией о стремительном распространении гриппа А/H1N1 в Японии, сообщило агентство Киодо Цусин.

Как передает РИА Новости, по данным японского Минздрава, число случаев заражения людей вирусом гриппа A/H1N1 в стране достигло 130 человек. Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 2,66% (264.67 пункта) до отметки 9000,35. В течение сессии он опустился ниже 9000-й отметки. Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, представленных в престижной первой секции, снизился на 2,74% (24.13 пункта) до отметки 857.52. Из-за возросшего курса иены по отношению к доллару снизились акции компаний, ориентированных на экспорт - автопроизводителей и компаний, производящих электробытовую технику. Кроме того, информация о вспышке гриппа нового типа в стране также способствовала обвалу котировок на Токийской бирже.