Правительство Франции продает часть акций компании Renault

Правительство Франции сообщило в четверг, что продаст часть своей доли Renault SA. Оно приобрело акции автопроизводителя два года назад, чтобы воспрепятствовать его попыткам изменить правила для собственников, сообщает Прайм со ссылкой на Dow Jones.

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Министр экономики и финансов Франции заявил, что будет продано 14 млн акций, что эквивалентно 4,73% совокупного капитала Renault. Акции будут размещены среди финансовых компаний. После продажи правительство останется крупнейшим акционером Renault с долей в 15%.

В 2015 президент Эммануэль Макрон, занимавший тогда пост министра экономики, увеличил долю государства в Renault, чтобы помешать компании установить правило, согласно которому каждая акция соответствовала бы одному голосу.

Renault стремилась обойти так называемый закон Флоранж, принятый в марте 2014 года и наделяющий тех, кто держит акции публичной компании свыше двух лет, двойным правом голоса.