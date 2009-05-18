Руководство НДУ не намерено вести переговоры с ВДЦБ о слиянии

Пока что рано вести какие-либо переговоры с ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) о слиянии, поскольку он на сегодняшний день не является реально действующим депозитарием.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления ОАО «Национальный депозитарий Украины» (НДУ) Владимир УЛЬЯНОВ.

По его словам, на сегодня ВДЦБ является простым акционерным обществом, которое задекларировало намерения стать депозитарием и не имеет собственной технологической базы. «Ничего не произошло, начался новый виток борьбы с НДУ, – отметил В.УЛЬЯНОВ. – Я не знаю, что такое ВДЦБ. Это не депозитарий. Это акционерное общество, которое создано с нарушением законодательства».

По его словам, при создании ВДЦБ было допущено нарушение законодательства, поскольку Нацбанк Украины не имел права становиться его учредителем.

По информации председателя правления НДУ, законодательством запрещено Нацбанку становиться учредителем хозяйственных обществ, которые напрямую не обеспечивают его деятельность.

В то же время В.УЛЬЯНОВ отметил, что НДУ готов продолжить переговоры с Межрегиональным фондовым союзом (МФС), которые велись до вхождения последнего в состав ВДЦБ.

Справка УНИАН. ООО «Национальный депозитарий Украины» создано в соответствии с Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета. Договор об основании НДУ подписан Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) и Нацбанком Украины в декабре 1998 года.

19 сентября 2006 года ГКЦБФР выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. На основании полученной лицензии НДУ начал деятельность в качестве депозитария ценных бумаг.

В апреле 2008 года по инициативе Нацбанка было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ). В состав учредителей вошли НБУ, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя). Размер уставного фонда ВДЦБ составляет 80 млн. грн. Пакет НБУ в уставном фонде – 25%.

27 февраля т.г. общее собрание акционеров ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) одобрило предложение ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» о продаже ему МФС.