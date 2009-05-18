Банк «Хрещатик» выплатил проценты по облигациям Винницы

Банк «Хрещатик» выплатил проценты по облигациям местного займа г. Винница серии «С» за десятый купонный период (14.02.09-16.05.09).

Об этом УНИАН сообщили в банке "Хрещатик", который является платежным агентом и организатором выпуска облигаций

Согласно Проспекту эмиссии облигаций, выплата осуществлена 18 мая 2009 г. своевременно и в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году исполнительный комитет Винницкого городского совета выпустил муниципальные облигации на 20 млн. грн. Выпуск осуществлялся 3-мя траншами (8 млн. грн., 8 млн. грн. и 4 млн. грн.) через уполномоченный банк „Хрещатик” сроком на 3 года под 11,95-12% годовых. Вырученные от продажи облигаций средства городская власть Винницы направила на капитальный ремонт дорог.

В феврале т.г. Винницкий городской совет выплатил 120,84 тыс. грн. дохода за девятый квартальный купонный период по облигациям серии "С".

Справка УНИАН. ОАО Коммерческий банк «Хрещатик» зарегистрировано в мае 1993 года. Имеет полную лицензию НБУ №158 от 29.12.01 на проведение банковских операций на внутреннем и международном финансовом рынках.