Торги в США завершились значительным ростом фондовых индексов

Торги в США в понедельник 18 мая завершились значительным ростом фондовых индексов, сообщает k2kapital..

Причиной роста стали позитивные корпоративные новости от крупных компаний и рост цен на нефть. Рост на рынке акций был поддержан макроэкономическими данными.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average взлетел на 235,44 пункта, или на 2,8%, до 8504 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 26,83 пункта, или на 3%, на отметке 909,71 пункта. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite укрепился на 52,22 пункта, или на 3,1%, и закрылся на отметке 1732 пунктов.