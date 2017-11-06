Трамп назвал себя причиной рекордных показателей фондовых рынков США
Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли до рекордов на фоне финансовых результатов Apple.
Президент США Дональд Трамп заявил, что причиной высоких показателей американских фондовых рынков является он сам.
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"Причина, по которой наши фондовые рынки настолько успешны, заключается во мне. Я всегда прекрасно ладил с деньгами и с созданием рабочих мест. И я проделал эту работу хорошо", - сказал он журналистам на борту самолета по пути в Токио, передает Прайм.
Одной из причин высоких показателей рынков и хорошего состояния американских компаний, работающих на оборонный сектор, Трамп объяснил тем, что он призывает союзников покупать оборудование в Вашингтоне. "В этом есть два преимущества. Во-первых, мы производим лучшее оборудование. А во-вторых, они покупают его у нас. Поэтому я думаю, что мы развиваемся с огромной силой", - отметил президент США.
Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли до рекордов на фоне финансовых результатов Apple. Согласно данным торгов, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,10%, составив 23539,19 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,31% - до 2587,84 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,74% - до 6764,44 пункта.