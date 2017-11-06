Bitcoin побил новый исторический рекорд

Средневзвешенный курс bitcoin 5 ноября преодолел отметку в $7,5 тыс. долларов. Таковы данные биржи Bithumb в Южной Корее.

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При этом капитализация bitcoin составила 125,3 млрд долларов, сообщает Прайм.

Суммарная капитализация всех криптовалют превысила $200 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что спрос на bitcoin спровоцировало решение биржи Chicago Mercantile Exchange о включении криптовалюты в состав торговых активов площадки.

Виртуальная валюта Bitcoin является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам, которую часто называют криптовалютой или виртуальной валютой. Bitcoin могут использовать для оплаты товаров или услуг у продавцов, готовых их принимать. Валюта не имеет единого эмиссионного центра. Эмиссия криптовалюты Bitcoin полностью децентрализована и может быть осуществлена случайным образом любым клиентом системы посредством использования вычислительных мощностей электронного оборудования для поддержки работы системы. На сегодняшний день в мире существует более 1100 криптовалют.