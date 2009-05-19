Сговор на торгах трудно доказать как в Украине, так и в РФ

В Антимонопольном комитете Украины констатируют, что сговор на торгах трудно доказать как в Украине, так и в России.

Как сообщили УНИАН в российской антимонопольной службе, об этом заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины Николай ЛИСИЦКИЙ заявил в ходе доклада о деятельности Подгруппы по совершенствованию расследования картелей на международном семинаре по вопросам борьбы с картелями в Санкт-Петербурге.

"Практика расследований показала, что нет единого пути выявления сговоров. Эти махинации иногда очень тяжело обнаружить и расследовать. Участники торгов, вероятнее всего, предпринимают шаги к тому, чтобы создать видимость конкуренции там, где ее на самом деле нет", - сказал Н.ЛИСИЦКИЙ.

В тоже время, он отметил, что потенциальные участники сговора должны достичь соглашения, поскольку они не могут договориться о линии поведения без взаимодействия друг с другом. "Это взаимодействие (телефонные разговоры, личные встречи или в форме документов) обязательно оставит следы, по которым может пойти расследование", - уверен Н.ЛИСИЦКИЙ.

Замглавы украинского антимонопольного ведомства также сообщил об украинском опыте борьбы с картелями. По словам Н.ЛИСИЦКОГО, количество прекращенных нарушений в виде антиконкурентных согласованных действий увеличилось со 131 нарушения в 2007 году до 254 в 2008 году. Большая часть нарушений была связана с установлением цен (25,6% от общего количества нарушений в 2008 году), искажением тендеров (11,4%), устранением с рынка (5,9%), распределением рынков (1,2%).

Наибольшие штрафные санкции, которые были наложены Антимонопольным комитетом Украины за эти нарушения, составили от 300 тысяч до 1,3 млн. грн.

По данным Н.ЛИСИЦКОГО, нарушения чаще всего встречаются на олигопольных рынках: топливно-энергетического комплекса (светлых нефтепродуктов, сжиженного газа), агропромышленного комплекса (хлеба и хлебобулочных изделий, услуг по закупке молока, мяса) и пассажирских перевозок.