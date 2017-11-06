Основатель Amazon продал акций компании на рекордные $1,1 миллиарда

Основатель онлайн-ритейлера Amazon.com Джефф Безос на минувшей неделе продал 1 миллион акций компании, сообщает Bloomberg.

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"Безос выручил от сделки 1,1 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Безос в последнее время активно инвестирует в космический проект Blue Origin LLC, но куда будут направлены вырученные от продажи акций средства, пока не известно.

"У Безоса остается порядка 80 миллионов акций Amazon. Он является самым богатым человеком планеты по версии Forbes", - подчеркивает издание.