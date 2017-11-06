В Украине ежегодно прекращает работу около 100 госпредприятий

Каждый год в Украине прекращает работу около 100 государственных предприятий, а приватизация позволит прекратить эту тенденцию, сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Facebook.

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"Ежегодно около 100 госпредприятий прекращают свою работу. Поэтому, чтобы изменить эту тенденцию правительство разработало законопроект №7066, который законодательно установит правила прозрачной и выгодной приватизации для всех сторон", - сообщили в министерстве.

Как сообщал УНИАН, в Украине насчитывается около 3,5 тысячи государственных предприятий. По данным Минэкономразвития, чистая прибыль украинских государственных компаний 2016 году составила 39,6 миллиарда гривень. При этом прибыль ТОП-100 госпредприятий за прошлый год составила 26,4 миллиарда гривень, из которых 22,5 миллиарда гривень (85%) - прибыль национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Рассмотрение нового законопроекта о приватизации №7066, упрощающего процедуру продажи госактивов, включено в повестку дня Верховной Рады на 9 ноября.