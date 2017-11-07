"Укрпочта" хочет выпустить облигации на 600 миллионов

Публичное акционерное общество "Укрпочта", национальный оператор почтовой связи, планирует выпустить облигации общей номинальной стоимостью 600 миллионов гривень, сообщается на сайте компании.

"Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку согласовала "Укрпочте" эмиссию облигаций серий "А", "В" и "С". Общая номинальная стоимость выпуска облигаций компании составила 600 миллионов гривень: серии "А" - 150 миллионов гривень, серии "В" - 200 миллионов гривень, серия "С" - 250 миллионов гривень", - говорится в сообщении.

Читайте такжеНацкомиссия зарегистрировала выпуск акций "Укрпочты" на более чем 6,5 миллиарда

К публичному размещению на фондовой бирже "Перспектива" предлагаются именные, процентные, обычные (необеспеченные) ценные бумаги в количестве 6 тысяч штук. Номинальная стоимость одной облигации - 100 тысяч гривень.

Также сообщается, что при размещении облигаций устанавливаются проценты в размере 19% годовых. Процентный доход по облигациям будет выплачиваться в гривне.

Дата начала заключения договоров с первыми владельцами в процессе публичного размещения облигаций - 21 ноября 2017 года, дата окончания - 20 ноября 2018 года включительно.

Отмечается, что облигации серии "А" находятся в обращении по 16 ноября 2020 года включительно, серии "В" - по 16 мая 2022 года включительно, серии "С" - по 13 ноября 2023 года включительно.

По словам и. о. генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского, средства от продажи облигаций компания направит на обновление автопарка, покупку компьютеров и оборудования, а также на повышение энергоэффективности.

"Выпуск облигаций - показатель открытости и прозрачности, возможность получить дополнительные инвестиции для развития предприятия. Это один из шагов для преобразования "Укрпочты" в современную компанию с хорошим сервисом и качественными услугами", - подчеркнул глава компании.

Как сообщал УНИАН, "Укрпочта" в январе-сентябре 2017 года получила 415,5 миллиона чистого убытка против 15,2 миллиона гривень прибыли за аналогичный период 2016 года.

Справка УНИАН. Публичное акционерное общество "Укрпочта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников.

"Укрпочта" ежегодно осуществляет обработку и доставку потребителям более 240 миллионов почтовых отправлений, 16 миллионов посылок и отправлений с объявленной ценностью, 15 миллионов переводов, а также доставляет более 83 миллионов пенсий.