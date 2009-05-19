Российский фондовый рынок замедлился

Крайне слабые данные по рынку жилья в США за апрель привели к замедлению роста на российском фондовом рынке во вторник, однако не помешали ему завершить день в положительной области. Об этом сообщает РИА Новости.

Индекс РТС завершил торги вторника ростом на 3,11% - до отметки 968,88 пункта. На фондовой бирже ММВБ царили более пессимистичные настроения, по итогам дня индекс ММВБ вырос на 2,86% - до 1041,84 пункта. Текущая неделя началась на российском рынке акций с коррекционного снижения на фоне неблагоприятного внешнего фона. Однако уже с середины понедельника рынок переборол тенденцию к падению, и в результате индексам удалось закрыться в легком плюсе. К открытию россиийского рынка во вторник ситуация на мировых рынках значительно улучшилась. Источником оптимизма стал пересмотр прогнозов инвестбанков по отдельным компаниям США и рост цен на нефть: так, стоимость барреля нефти марки Brent приблизилась к отметке 60 долларов за баррель. Поддержку фондовому рынку оказали также заявления министра финансов США Тимоти Гайтнера о том, что американская экономика стабилизировалась, хотя ее восстановление не будет чувствоваться сразу. При таком внешнем фоне открытие российского рынка акций прошло в положительной области, в течение дня индексам не оставалось ничего другого, как наращивать темпы роста. АМЕРИКАНСКИЕ НОВОСТРОЙКИ ИСПОРТИЛИ МАЛИНУ Вплоть до выхода в 16.30 мск статистики по американскому рынку жилья, российские индексы прибавляли 3-4%. Однако данные из США оказались значительно хуже ожиданий, что ввергло участников рынка в некоторый пессимизм. В апреле число новостроек в США упало на 13%, тогда как прогнозировался рост показателя на 2%. После такого известия фьючерсы на американские индексы ушли в минус, а российские биржевые индикаторы снизили темпы роста, однако по итогам дня им удалось остаться в положительной области. СБЕРБАНК ОБНОВИЛ МАКСИМУМ Российские нефтяные фишки, находившиеся в начале торгов в лидерах роста, завершили сессию на ММВБ умеренным подъемом: "Роснефть" (+2,10%), ЛУКОЙ (+1,24%). Как отмечает аналитик группы компаний "Алор"Наталья Лесина, в течение дня цены на нефть так и не взяли уровень 60 долларов за баррель, подойдя к нему, они откатились вниз. Слабее других в этом секторе смотрелись акции "Сургунефтегаза" (-1,12% на ММВБ), которые вот уже второй день подряд торгуются без дивидендов после закрытия реестра 15 мая. Акции российских банков показали по итогам дня позитивную динамику: бумаги ВТБ подорожали на ММВБ на 1,60%, акции Сбербанка завершили торговую сессию ростом на 5,42%. В первой половине дня они росли более чем на 6% и обновили годовой максимум - новый уровень был установлен на отметке 36,34 рубля за акцию. "Бурный рост в акций российских банков в начале дня был связан со стабилизацией в банковском сегменте США, и, в частности, с намерением ведущих американских банков подать заявки на погашение выданных им средств в рамках программы TARP", - объясняет аналитик Собинбанка Артур Холаев. Из энергетических компаний наилучшую динамику показывали акции ФСК ЕЭС (+10,01% на ММВБ), интерес к этим бумагам был вызван сильными финансовыми результатами компании, чистая прибыль которой по РСБУ в первом квартале текущего года выросла в 2 раза. Росли также котировки акций ГМК "Норильский Никель" (+6,46% на ММВБ) на фоне покупок в акциях металлургического сектора на западных биржах. Кроме того, лучше рынка завершили день бумаги "Газпрома" (+3,35%), которые дорожали, несмотря на негатив,касающийся падения объемов экспорта газа компании в Европу и сильного снижения объемов добычи. СЛЕДУЮЩИЕ ДНИ СТАНУТ РЕШАЮЩИМИ По словам аналитиков, крайне негативные данные по новостройкам в США нанесли сильный удар по оптимизму участников российского рынка. Эксперты ожидали хороших показателей, которые, на их взгляд, позволили бы рынку со спокойным сердцем и дальше продолжить рост. Однако теперь рынок оказался на перепутье. В ближайшие дни рынку придется побороться в диапазоне 1008-1045 пунктов по индексу ММВБ и решить, "что милее"сердцу - "вверх"или "вниз", считает начальник отдела продаж финансового центра "Инфина"Евгений Волков. По мнению аналитика Промсвязьбанка Олега Шагова, в среду российские индексы, скорее всего, ожидает снижение. Как добавляет аналитик группы компаний"Алор"Лесина, открытие американского рынка состоялось вблизи уровней закрытия понедельника, участники рынка еще не успели среагировать на слабые данные по новостройкам, что отнюдь не исключает негативного закрытия бирж. В случае завершения торгов в США на минорной ноте, это станет серьезным поводом для снижения российского рынка акций в среду, считает она. В среду в 18.30 мск ожидается публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов в американской экономике, что окажет влияние на динамику мировых цен на нефть, а соответственно, и на ход торгов на российском рынке акций.