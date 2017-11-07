Минфин не смог одолжить деньги на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не привлекло средства в государственный бюджет.

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Как сообщается на сайте министерства, в ходе торгов были получены три заявки инвесторов на приобретение гривневых облигаций сроком обращения 3 года на общую сумму 2,233 млрд грн по ставкам доходности 15% годовых, однако Минфин оставил их без удовлетворения.

Неделей ранее Минфин разместил трехлетние гривневые ОВГЗ на 356,6 млн грн с более низкой доходностью в 14,88% годовых. Решение инвесторов повысить ставки может быть следствием повышения Национальным банком с 27 октября учетной ставки на 1 процентный пункт – до 13,5% годовых с 12,5% годовых. Ранее регулятор сохранял ставку три месяца подряд.

Справка УНИАН. По состоянию на 7 ноября объем ОВГЗ в обращении по сумме основного долга составил 703,157 млрд грн, при этом в собственности Национального банка находятся облигации на сумму 360,573 млрд грн, или 51% их общего объема.