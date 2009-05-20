Фондовые индексы США изменились разнонаправленно

Американские биржевые индексы по итогам торгов во вторник, 19 мая, продемонстрировали разнонаправленную динамику, сообщает РИА Новости..

Индексы Dow Jones и S&P 500 понизились на фоне падения котировок акций финансовых корпораций и неутешительной статистики по рынку недвижимости, тогда как индекс NASDAQ повысился в связи с ростом интереса инвесторов к акциям компьютерной компании Hewlett Packard на фоне ее положительных результатов за последний отчетный период.

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 0,34%, достигнув 8474,85 пункта.

S&P 500 во вторник понизился на 0,17%, достигнув 908,13 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,13% - до 1,734,54 пункта.