Возможности DoZorro на Держзакупівлі.Онлайн

Держзакупівлі.Онлайн презентует обновленный функционал электронной площадки для публичных закупок.

С 1 ноября каждый пользователь:

- имеет доступ ко всем оценкам и отзывам о процедурах закупок прямо на странице соответствующей закупки;

- может прогнозировать собственные риски участия в соответствующих тендерах;

- имеет возможность напрямую обращаться к заказчику и привлекать внимание общественности;

- оставлять отзывы и оценивать условия, качество и полноту оглашенных закупок, критерии оценки предложений, уровень недискриминации участников, точность определения предмета закупки и т.п.;

- обращаться к контролирующим органам как публично, так и в режиме «инкогнито».

Изменения произошли благодаря интеграции Держзакупівлі.Онлайн с мониторинговым порталом DoZorro. Этот проект Transparency International Украина создали при поддержке Open Contracting Partnership, EBRD, Omidyar Network та МФ «Відродження», чтобы уменьшить количество нарушений в системе публичных закупок ProZorro.

Опробовать возможности DoZorro приглашаем на Держзакупівлі.Онлайн!

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Шаг за шагом мы создаем условия для прозрачности публичных закупок. Вклад каждого в борьбу со сложившимся порядком – неоценимый!