Азиатские биржи в плюсе: японский Nikkei достиг 26-летнего максимума

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг растут после публикации данных по инфляции в Китае. Nikkei преодолел отметку в 23000 пунктов впервые с января 1992 года, гонконгский и австралийский индексы достигли 10-летних максимумов, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

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Сегодня утром японский Nikkei 225 рос на 0,58% - до 23047,86 пункта (впервые с января 1992 года поднимаясь выше отметки в 23 тысячи пунктов). Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,02% - до 3416,05 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,18%, до 2017,33 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,51% - до 29056,42 пункта, корейский KOSPI - снижался на 0,11%, до 2549,56 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,5% - до 6046,1 пункта.

В ходе ранних торгов гонконгский и австралийский индексы преодолели отметки своих 10-летних максимумов, сообщает агентство MarketWatch.

На настроения инвесторов в четверг оказала влияние статистика из Китая. Согласно данным государственного статистического бюро Китая, индекс потребительских цен (CPI) в октябре вырос на 1,9% по сравнению с прошлым годом, что оказалось выше показателя предыдущего месяца, а также выше ожиданий экспертов.

Показатель октября оказался выше CPI в сентябре, когда он достиг отметки в 1,6%, и при этом не совпал с ожиданиями экспертов, которые прогнозировали, что инфляция в октябре не превысит 1,8%.

Индекс цен производителей (PPI) в октябре по сравнению с прошлым годом вырос до 6,9%, что совпало с показателем предыдущего месяца, но не совпало с прогнозами аналитиков, которые ожидали, что в октябре рост PPI будет ниже, чем в сентябре, и не превысит 6,5%.