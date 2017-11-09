Рада приняла за основу новый закон о приватизации

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о приватизации государственного имущества, требуемый в рамках сотрудничества Украины с ключевым кредитором Международным валютным фондом и другими международными партнерами.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего законопроекта в первом чтении (№7066 от 4 сентября) проголосовали 258 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Временно исполняющий обязанности председателя Фонда государственного имущества Виталий Трубаров сообщил, докладывая по законопроекту, что он направлен на упрощение процесса приватизации.

«В данном законопроекте предлагается консолидировать нормы 7 законодательных актов в один закон, который унормирует вопросы приватизации. Основной целью законопроекта является упрощение процесса приватизации за счет упрощения классификации объектов приватизации – раздел на объекты малой и большой приватизации. Предусматривается расширение перечня объектов, которые могут выставляться на продажу, сокращение сроков выставление на продажу, возможность оформления банковской гарантии, унификация способов продажи госимущества. Также - обеспечение конкуренции покупателей путем расширения перечня инвесторов, защита их прав, ограничение до 3 лет обжалования приватизации», - сказал он.

Согласно законопроекту, по словам депутата, внедряется новый подход к большой и малой приватизации. Так, в случае большой приватизации будут привлекаться международные советники, а малая приватизация будет проходить на электронных торгах.

В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что этот законопроект позволит привлечь инвесторов на убыточные государственные предприятия, а также снизить коррупцию.

«3,5 тыс. госпредприятий генерируют убытки государству и прибыль тем, кто кормится возле них. Прошу поддержать законопроект и открыть возможность для формирования качественного законодательства», - отметил он.

Как указывается в пояснительной записке, принятие закона позволит унифицировать и оптимизировать законодательство по вопросам приватизации, усовершенствовать механизмы и процедуры приватизации, ускорить процессы приватизации, повысить экономическую эффективность продаж объектов и увеличить поступления в государственный бюджет.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 11 мая утвердил пилотный проект приватизации небольших государственных предприятий через электронную площадку Prozorro.

Фонд государственного имущества совместно с Министерством экономического развития и торговли разработали проект закона "О приватизации", который предусматривает продажу малых объектов приватизации на электронных площадках, таких как Prozorro.Продажи.

Согласно законопроекту, в группу малой приватизации попадают объекты недвижимости, небольшие предприятия, а в группу большой приватизации входят объекты, активы которых больше 250 млн грн.

Также, законопроект сокращает сроки подготовки к продаже с нынешних 9-12 месяцев до 4-5 месяцев и увеличивает срок для подачи заявок потенциальных покупателей с 20-45 дней до 20-180 дней.