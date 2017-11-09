Apple установила абсолютный рекорд по капитализации - более $900 миллиардов

Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой при закрытии торгов превысила 900 миллиардов долларов, сообщает Лига.нет со ссылкой на результаты торгов на Уолл-стрит.

Читайте такжеВ рейтинг самых дорогих брендов мира впервые вошел Netflix, Apple лидирует пятый год подряд

Акции Apple подорожали на 0,8%, в результате чего рыночная стоимость компании выросла до 904,9 миллиарда долларов. Ранее Apple уже удавалось в ходе торгов преодолевать отметку в 900 миллиардов долларов, но не удавалось удерживать ее по результатам биржевого дня.

Как сообщалось, что чистая прибыль Apple в третьем квартале достигла 10,71 миллиарда долларов по сравнению с 9,01 миллиарда долларов за соответствующий период прошлого года.