Эксперт: для коррекции украинского рынка акций причин нет

Серьезные причины для коррекции украинского рынка акций в настоящее время отсутствуют, но вместе с тем нет явных причин и для продолжения роста.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО "Альтана Капитал" Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, можно предположить, что в ближайшей перспективе можно ожидать боковое движение в рамках 410-460 пунктов по индексу ПФТС и 1000-1200 пунктов по индексу Украинской Биржи (УБ).

В частности, отметил брокер, украинский фондовый рынок акций в среду, 20 мая, продолжил восходящий тренд, хотя в начале торгов инвесторы не сразу определились с вектором движения из-за неопределенного движения западных площадок. В течение дня отечественные акции демонстрировали преимущественно разнонаправленное движение котировок, сообщил Е.ПШЕНИЧКИН. По его словам, позитивное открытие сменилось отрицательной динамикой. Котировки, поднявшись на 1,5%-2%, вновь спустились к нулевым отметкам начала торгов, на рынке начали преобладать фиксации прибыли, отметил брокер. Впрочем, добавил он, «всплеск продаж также быстро сошел на нет, и до конца дня на рынке господствовали позитивные настроения - индексы медленно, но уверенно, росли».

Как сообщил брокер, интерес покупателей был сосредоточен главным образом в бумагах банковского сегмента, которые росли на фоне позитивных новостей в финансовом секторе США. По его информации, традиционно сильные позиции сегодня были также у отечественных предприятий металлургии и электроэнергетики. Начало понемногу оживляться и машиностроение, отметил брокер Е.ПШЕНИЧКИН. По итогам дня индекс ПФТС повысился на 1,81%, индекс УБ - на 3,54%, напомнил он.