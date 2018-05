Фондовые торги в США открылись ростом

Фондовые торги в США открылись 20 мая уверенным ростом ведущих индексов благодаря повышению цен на нефть до самой высокой отметки за последние полгода, а также росту стоимости металлов, сообщает РБК.

В частности, на 4% подорожали акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc., в то время как ценные бумаги медедобывающей компании Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. прибавили в цене 4,1%. В энергетическом секторе стоить отметить такие компании, как ExxonMobil (+0,9%), а также крупнейшую в мире нефтесервисную компанию Schlumberger Ltd. (+3,6%).

Благоприятно обстоятельства складываются и для финансового сектора, поскольку один из крупнейших в стране банков Bank of America в ответ на результаты правительственного стресс-теста, показавшего, что ему требуется дополнительное финансирование, провел допэмиссию акций. Всего было эмитировано 1,25 млрд. акций на общую сумму 13,5 млрд. долл. Инвесторы принялись скупать ценные бумаги банка, вследствие чего они подорожали на 7,1%. Не остались в стороне и другие представители сектора, включая банки Citigroup (+4%) и J.P.Morgan (+1,8%).

По состоянию на 17:25 по киевскому времени, индекс Dow Jones вырос на 109,27 пункта (+1,29%) - до 8584,12 пункта, индекс Nasdaq повысился на 32,58 пункта (+1,88%) - до 1767,12 пункта, а индекс S&P - на 15,87 пункта (+1,75%) - до 924,01 пункта.