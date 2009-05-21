Фондовые рынки США закрылись спадом

Американские биржевые индексы по итогам торгов в среду, 20 мая, продемонстрировали незначительный спад в пределах 0,39-0,62% на фоне прогноза снижения ВВП в текущем году и увеличения уровня безработицы, уменьшая оптимизм инвесторов по поводу возможного начала восстановления экономики страны, сообщает РИА Новости..

К закрытию торгов индекс Dow Jones понизился на 0,62%, достигнув 8422,28 пункта.

S&P 500 в среду понизился на 0,51%, достигнув 903,49 пункта.

Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 0,39% - до 1727,84 пункта.