Европейские фондовые рынки закрылись разнонаправлено

Европейские фондовые рынки закрылись по итогам торгов в среду смешанной динамикой индексов на фоне роста цен на нефть и металлы и беспокойства инвесторов по поводу затянувшегося ралли, сообщает k2kapital..

Акции Royal Dutch Shell выросли в цене на 1,5%, акции BP – на 0,7% после роста цен на нефть выше отметки $60 за баррель.

Бумаги K+S подорожали на 6,5% после повышения HSBC рекомендаций по акциям производителя химикатов.

Цены на акции Air France-KLM Group выросли на 11% после отчета авиаперевозчика об убытках, оказавшихся меньше предполагавшихся, а также повышения JPMorgan Chase & Co. рекомендаций по бумагам европейских авиакомпаний. Акции British Airways выросли в цене на 2,1%, бумаги Lufthansa - на 4,2%.

Общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,31% до 874,79 пункта, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,31% до 4468,41 пункта, немецкий DAX вырос на 1,60% до 5038,94 пункта, французский CAC-40 - на 0,87% до 3303,37пункта.